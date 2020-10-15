شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: استقرار الطقس في مصر خلال الأيام المقبلة بفعل مرتفع جوي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك مرتفعا جويا خلال الأيام المقبلة، على المنطقة الشبه استوائية يعمل على استقرار في الأحوال الجوية من ضمنها مصر وليبيا والسعودية .
كما أن هناك منخفضًا جويًا متعمقًا على أوروبا الغربية يعمل على سقوط أمطار غزيرة وفيضانات وعواصف، وسيتكون إعصار في المحيط الهندي من المتوقع أن يضرب السواحل العمانية.
وكشفت الهيئة عن درجات الحرارة المتوقعة للمدن العربية والعالمية غداً الخميس 15 أكتوبر.
وتشير توقعات درجات الحرارة في بيروت وعمان 29، وطرابلس ودمشق 31 درجة مئوية نهاراً .
بينما تشير درجات الحرارة في كل من القدس وغزة إلى 26، 30 على التوالي .
في حين تبلغ العظمى نهاراً على نيويورك 22 والصغرى 14، ومدريد 17 درجة مئوية نهاراً والصغرى 03 .
والجدول التالي يوضح درجات الحرارة في الكثير من عواصم العالم العربية والعالمية .
|
المدينة
|
العظمي
|
الصغري
|
المدينة
|
العظمي
|
الصغري
|
مكه
|
41
|
25
|
أنقرة
|
25
|
09
|
المدينة
|
37
|
22
|
إسطنبول
|
24
|
17
|
الرياض
|
34
|
18
|
إسلام أباد
|
33
|
17
|
المنامة
|
33
|
28
|
نيودلهي
|
34
|
23
|
أبوظبي
|
36
|
24
|
جاكرتا
|
34
|
24
|
الدوحة
|
34
|
27
|
بكين
|
18
|
07
|
الكويت
|
37
|
18
|
كوالالمبور
|
33
|
25
|
دمشق
|
31
|
10
|
طوكيو
|
17
|
13
|
بيروت
|
29
|
23
|
أثينا
|
24
|
17
|
عمان
|
29
|
14
|
روما
|
18
|
10
|
القدس
|
26
|
18
|
باريس
|
12
|
05
|
غزة
|
30
|
21
|
مدريد
|
17
|
03
|
بغداد
|
37
|
19
|
برلين
|
12
|
06
|
مسقط
|
32
|
24
|
لندن
|
13
|
07
|
صنعاء
|
26
|
07
|
مونتريال
|
20
|
10
|
الخرطوم
|
40
|
26
|
موسكو
|
14
|
08
|
طرابلس
|
31
|
20
|
نيويورك
|
22
|
14
|
تونس
|
24
|
14
|
واشنطن
|
24
|
13
|
الجزائر
|
18
|
12
|
نواكشوط
|
36
|
27
|
الرباط
|
21
|
11
|
أديس أبابا
|
23
|
12
-
الوضع في مصر
-
اصابات
104,648
-
تعافي
97,743
-
وفيات
6,062
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.