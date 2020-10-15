شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: استقرار الطقس في مصر خلال الأيام المقبلة بفعل مرتفع جوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك مرتفعا جويا خلال الأيام المقبلة، على المنطقة الشبه استوائية يعمل على استقرار في الأحوال الجوية من ضمنها مصر وليبيا والسعودية .

كما أن هناك منخفضًا جويًا متعمقًا على أوروبا الغربية يعمل على سقوط أمطار غزيرة وفيضانات وعواصف، وسيتكون إعصار في المحيط الهندي من المتوقع أن يضرب السواحل العمانية.

وكشفت الهيئة عن درجات الحرارة المتوقعة للمدن العربية والعالمية غداً الخميس 15 أكتوبر.

وتشير توقعات درجات الحرارة في بيروت وعمان 29، وطرابلس ودمشق 31 درجة مئوية نهاراً .

بينما تشير درجات الحرارة في كل من القدس وغزة إلى 26، 30 على التوالي .

في حين تبلغ العظمى نهاراً على نيويورك 22 والصغرى 14، ومدريد 17 درجة مئوية نهاراً والصغرى 03 .

والجدول التالي يوضح درجات الحرارة في الكثير من عواصم العالم العربية والعالمية .

المدينة العظمي الصغري المدينة العظمي الصغري مكه 41 25 أنقرة 25 09 المدينة 37 22 إسطنبول 24 17 الرياض 34 18 إسلام أباد 33 17 المنامة 33 28 نيودلهي 34 23 أبوظبي 36 24 جاكرتا 34 24 الدوحة 34 27 بكين 18 07 الكويت 37 18 كوالالمبور 33 25 دمشق 31 10 طوكيو 17 13 بيروت 29 23 أثينا 24 17 عمان 29 Advertisements 14 روما 18 10 القدس 26 18 باريس 12 05 غزة 30 21 مدريد 17 03 بغداد 37 19 برلين 12 06 مسقط 32 24 لندن 13 07 صنعاء 26 07 مونتريال 20 10 الخرطوم 40 26 موسكو 14 08 طرابلس 31 20 نيويورك 22 14 تونس 24 14 واشنطن 24 13 الجزائر 18 12 نواكشوط 36 27 الرباط 21 11 أديس أبابا 23 12