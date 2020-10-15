شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الأقصر» تستقبل قافة مبادرة «100 مليون صحة» لفحص الأمراض المزمنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن عبداللطيف عمران، مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر، عن استقبال المديرية، الأربعاء، قافلة المبادرة الرئاسية «١٠٠ مليون صحة» لفحص وعلاج والاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة «ضغط وسكر» و«الاعتلال الكلوى» للعاملين بالديوان.

وأكد عبداللطيف عمران، أن أعمال القافلة شهدت تطبيق الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.

وأوضح مدير المديرية بأن في حالة وجود عامل مصاب يتم تحويله بخطاب رسمى من الحملة إلى المستشفى مع تحديد نوع الاصابه وعنوان المحول اليه.

وتقدم عبداللطيف عمران بالشكر لفريق عمل الحملة لجهوده الطبية طوال فترة تواجده بالمديرية جاء ذلك في اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتفعيل المبادرات الرئاسية ،تحت إشراف الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان .