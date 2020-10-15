شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة مطوبس يتفقد المستشفى المركزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أجرى جمال فهمي عيد، رئيس مركز ومدينة مطوبس بزيارة مفاجئة لمستشفى مطوبس المركزي، وفوجيء بسوء مستوى النظافة بالمستشفي. وقام بحصر جميع المشاكل والمعوقات من عجز في الأطباء وكذلك عجز شديد في المستلزمات الطبية وقال أنه سيقوم يتم بالاتصال بالدكتوره سوسن، وكيلة وزارة الصحة لعمل الازم، وقال أنه لن يتهاون في أي تقصير وأنه سوف يقوم بالمرور المستمر والمتابعة على المستشفيات لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 104,648

تعافي 97,743

وفيات 6,062

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مدينة مطوبس يتفقد المستشفى المركزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.