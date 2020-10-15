شكرا لقرائتكم خبر عن بيت الزكاة والصدقات يعلن مضاعفة قيمة الإعانة الشهرية لـ93 ألف أسرة خلال أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن بيت الزكاة والصدقات المصري، تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، عن مضاعفة قيمة الإعانة الشهرية الممنوحة لمستحقي الزكاة لعدد 93 ألف أسرة خلال شهر أكتوبر، وذلك بمناسبة العام الدراسي الجديد 2020/2021

من ناحية أخرى كانت وزارة القوى العاملة، أعلنت عن أنه تم الاتفاق بين فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، المشرف العام على بيت الزكاة والصدقات المصرى، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، على استمرار دعم هذه الفئة من بيت الزكاة، بواقع 500 جنيه شهرياً حتى نهاية ديسمبر المقبل، خلال الطلبات التى سبق تقديمها عبر البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف، وسبق تنقيحها وفحصها واستحقت الدفعات السابق صرفها، تحقيقا للشفافية والدقة، وحصول كل متضرر علي حقه كاملا، وحرصا على تقديم يد العون لهم فى ظل هذه الظروف، وذلك فى إطار التنسيق بين شيخ الأزهر الشريف، ووزير القوى العاملة، لضمان الصرف للمستحقين، وعدم حصول الفرد الواحد على أكثر من منحة من جهات مختلفة، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة دعم العمالة غير المنتظمة، الذى بدأت به الدولة المصرية منذ أزمة فيروس كورونا، بصرف 500 جنيه لهذه الفئة حتى نهاية العام الحالى.