شكرا لقرائتكم خبر عن سمير فرج: دخلنا حرب أكتوبر بـ 700طيار.. وجاهزون للدفاع عن أمننا القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن القوات الجوية تعرضت لضربة مفاجئة عام 1967، إن القوات الجوية ضربت التحضيرات الإسرائيلية فى مايو 1967، ودخلنا حرب أكتوبر بـ 700طيار بفضل الرئيس الراحل حسنى مبارك.

وأضاف اللواء سمير فرج، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، أن الضربة الجوية تمت بـ 220 طيار، موضحا أن الضربة الجوية كانت مخططة على مرحلتين، ولكنها تجحت فى الضربة الأولى أن تصيب جميع الأهداف.

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وأوضح فرج، أن أطول معركة جوية فى التاريخ والتي تعرف بمعركة المنصور اشترك فيها 220 طيار مصرى مقابل 120 طيار اسرائيلى، مؤكداً أن هذا اليوم هو عيد القوات الجوية.

وتابع المفكر الاستراتيجي قائلًا، إن مناورة ردع 2020 نفذت فى إطار التدريب السنوى، حيث أننا وصلنا إلى أعلى قوة تدريب قتالى على مستوى العالم، وتبعث رسالة لمن يهمه الأمر بأننا جاهزين للدفاع عن الأمن القومى، وتشترك بها جميع القوات المسلحة