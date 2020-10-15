شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة الأزهرى يكشف خطورة العنف الأسرى: قد يلقى بالأبناء فى طريق الإرهاب والإدمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الداعية الإسلامى، الدكتور أسامة الأزهرى، أن العنف الأسرى يتسبب فى الانفجار ويجعل الطفل والأولاد يلقون بنفسهم فى المجهول، وقد يلقى الطفل بنفسه فى طريق الإرهاب والإدمان، ما يجعلنا نضع العنف الأسرى تحت المكرسكوب.

وأضاف الأزهرى خلال برنامج "مساء dmc"، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان على قناة "dmc": "العنف الأسرة يخلف هروب الأبناء، مضيفا أن أبحاث المركز القومى للطفولة، والمجلس القومى للبحوث الجنائية تناولت قضايا العنف الأسرى، مشيدا بمؤسسات البحوث المصرية القادرة على العمل والتحليل ويلقى بالحمل علينا للعمل وحل المشكلة.