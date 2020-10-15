شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أبوزيد يشارك فى جولة المشاورات السياسية العاشرة بين مصر وكندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك السفير المصري في أوتاوا، أحمد أبوزيد، اليوم الأربعاء في جولة المشاورات السياسية العاشرة التي عُقدت افتراضياً اليوم بين وزارتي خارجية مصر وكندا.

وترأس الجانب المصرى في المشاورات السفيرة ماهى عبد اللطيف مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، بينما ترأس الجانب الكندى مارتا مورجان نائبة وزير خارجية كندا.

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وتناولت المشاورات سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وكندا على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية. كما بحث الجانبان آفاق دفع التبادل التجاري وزيادة حجم الاستثمارات الكندية في مصر، والتي شهدت نجاحا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، حيث تحتل كندا المركز الـ15 وفقا لرصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بمبلغ 47.2 مليار دولار كندي حتى 30 يونيو 2019.

وتطرق الجانبان إلى زيادة وتيرة التعاون في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، للاستفادة من الخبرة الكندية الواسعة في هذا المجال، فضلا عن أهمية تنشيط السياحة والتبادل الثقافي والعلمي.

واتفق الجانبان المصري والكندي على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بشأن الموضوعات التي تهم الجانبين بما يحقق المصالح المتبادلة للطرفين، ويدفع بها قدما بالقدر الذي يتناسب وقدرات الدولتين الاقتصادية والسياسية، وثقلهما الإقليمي والدولي .