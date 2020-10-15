شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء جديدة بقائمة المعينين بـ"الشيوخ" أبزرهم المستشار عصر ورشا وسيم وخالد عيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365، أسماء جديدة من المعينين في مجلس الشيوخ، والتي ضمت الكوادر المهنية المرموقة والشخصيات العامة وأسر الشهداء، والتي تتسم القائمة بالتميز والتوازن ومراعاة تمثيل كافة التخصصات المهنية التي تحمل خبرات نوعية في مجالاتها ، بالإضافة إلى التمثيل القوى للمرأة والتي جاءت على النحو التالى: المستشار عبد الله عصر - رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق المستشار محمد عبد الرازق - الرئيس بمحكمة اسئناف القاهرة الأسبق خالد عيش ـ نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر محمد منصور الشيخ – نقيب الصيادلة بالقاهرة محب الرافعي - وزير التعليم السابق رشا وسيم قلج - الرئيس التنفيذى لمؤسسة "ميرك" الخيرية الدولية Advertisements حياة خطاب - رئيس مجلس ادارة اللجنة البارالمبية المصرية نجوى عمران والدة الشهيد محمد عيد إضافة إلى عدد من أسر الشهداء وقيادات سابقة من مؤسسات مختلفة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسماء جديدة بقائمة المعينين بـ"الشيوخ" أبزرهم المستشار عصر ورشا وسيم وخالد عيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.