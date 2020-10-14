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شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يكرم ابنة البحر الأحمر لحصولها على الدكتوراه في الألحان القبطية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نشرت إيبراشبة الأقباط الأرثوذكس بالبحر الأحمر، علي صفحتها الرسمية، صورا خاصة لتكريم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء الأربعاء، الدكتورة سالي كمال، ابنة الإيبراشية، خلال القداس الأسبوعي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.
يأتي ذلك لحصولها على الدكتوراه في الألحان القبطية، بحضور الأنبا ايلاريون أسقف البحر الأحمر.
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