شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن عدد من المناطق بسوهاج الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، والعضو المنتدب، عن قطع المياه عن حي راشد وحى العمري وحوض الثلاثين بمدينة سوهاج، وذلك في تمام الساعة الثامنة من صباح غد الخميس حتى الرابعة عصرا من نفس اليوم ولمدة 8 ساعات، لإجراء اعمال الاحلال والتجديد بمحطة معالجة صرف صحى غرب سوهاج. وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج المواطنين واصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 104,648

تعافي 97,743

وفيات 6,062

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