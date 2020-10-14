شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط: زيادة حصة المحافظة في مدينة الأثاث بواقع 50.41 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة منال عوض ميخائيل، محافظ دمياط، موافقة مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على الطلب المقدم من المحافظة بزيادة حصتها في شركة دمياط للأثاث كدفعة ثالثة وأخيرة بواقع 50.41 مليون جنيه، وذلك لتمكين المحافظة من سداد التزاماتها في رأس مال الشركة.

من جانبها، قالت المحافظ في تصريحات صحفية، أن المجلس قد أُحيط بقبول طلب عدد من المواطنين سداد المديونية المستحقة عن بعض قطع الأراضي السابق بيعها لهم بالمزاد العلني بمدينة رأس البر والمسحوبة منهم لعدم استكمال سداد المديونية، وذلك في إطار تقنين أوضاعهم.