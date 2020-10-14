شكرا لقرائتكم خبر عن إعفاء مفتش بـ«أوقاف كفر الشيخ» ونقله لدمياط.. تواجد بمقر أحد مرشحي النواب الانتخابي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بناءً على مذكرة مديرية أوقاف كفر الشيخ وما تم من مخالفة، قررت لجنة الانضباط والقيم بوزارة الأوقاف إعفاء الشيخ أبوالفتوح عبدالرشيد عبدالله – مفتش متابعة بمديرية أوقاف كفر الشيخ – من عمله وعودته إلى إمام وخطيب ومدرس، ونقله للعمل بمديرية أوقاف دمياط، وذلك لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي ومشاركته وتواجده بالمقر الانتخابي لأحد مرشحي مجلس النواب .

وأكدت وزارة الأوقاف أن المتاجرة بالزي الأزهري أو المنبر أو رسالة الإمام أوالزج بالمسجد ورسالته أو السماح باستخدامه في العملية الانتخابية تستدعي العقوبة الرادعة، حفاظا على حرمة المسجد وصورة الإمام .