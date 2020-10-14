شكرا لقرائتكم خبر عن ماريان عازر تستعرض سياسات مصر للمرأة بحضور تيريزا ماي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقت الدكتورة ماريان عازر، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشباب والمرأة، كلمة عن السياسات التي وضعتها مصر في منتدي هلسنكي الدولي للبرلمانيات بحضور تيريزا ماي، رئيس وزراء انجلترا الاسبق وعضو مجلس النواب الانجليزي الحالي وعدد من البرلمانيات من مختلف الدول عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

واستعرضت عازر سياسات مصر المقترحة للاستجابة لاحتياجات المرأة أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعربت عازر عن فخرها بتمثيل مصر وعرض ورقتي السياسات ورصد السياسات اللتين اعدهتما المجلس القومي للمراة برئاسة الدكتورة مايا مرسي استجابة للارادة السياسية الداعمة للمراة.

واكدت عازر ان المثلث الممثل في الارادة السياسية و المجلس القومي للمراة و التعاون المستمر مع النائبات يمثل منظومة هامة تعمل علي رفعة شان المراة.

وقالت عازر في كلمتها عازر ان ورقة سياسات المجلس القومي تحتوي علي عدة محاور منها:تأثير الجائحة على المكون النسائى و تشمل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والدعم النفسي و فعالية المرأة ومشاركتها في اتخاذ القرارو تأثير الجائحة على الفرص الاقتصادية و تعزيز البيانات والمعرفة.

وتطرقت عازر في كلمتها الي بعض السياسات التي تم تفعيلها و المذكورة قي اصدارات مرصد السياسات وأكدت ان المجلس اصدر اربع اصدارات من هذا المصدر تابع فيه علي مدار شهور تنفيذ السياسات الموضوعة والبرامج المستجيبة لاحتياجات المرأة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.

كما اعربت عازر عن فخرها بوضع مصر الذي تقدم كافة دول شمال افريقيا و غرب اسيا بفارق كبير ١٠ نقاط في التقرير الذي اعدته الامم الامتحدة عن الاجراءات التي اتخذتها الدول اثناء فترة كوفيد للمراة و تضمنت ثلاث محاور و هي الامن الاقتصادي والرعاية غير المدفوعة ومناهضة العنف ضد المرأة.

وبعد عرض كل التقارير ومشاركتها مع الحضور، أبدت عازر استياءها بسبب كتب في احد التقارير الدولية التي تم توزيعها علي المشاركين حيث لم ياخذ في الاعتبار الحقائق التي ذكرتها و هي متاحة علي موقع المجلس القومي للمراة و طالبت بتعديل التقرير.

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الجدير بالذكر ان رئيس الجمهورية، خلال اللقاء الذى عقد يوم 22 مارس 2020 بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة المصرية، القي عدة رسائل تمثل فى مجملها منظومة عمل فى مواجهة مخاطر فيروس كورونا المستجد، وأصدر مجموعة من القرارات االقتصادية وقرارات الحماية الاجتماعية لدعم وحماية جميع فئات المجتمع، مؤكدا على تقديره لدور ومكانة المرأة المصرية واهمية مواصلة دورها الداعم فى هذه المرحلة.

وحيث إن المجلس القومي للمرأة هو الالية الوطنية المعنية باقتراح السياسة العامة للدولة المصرية في مجال تنمية المرأة طبقا للقانون رقم 30 لعام 2018 ،فقد أعد المجلس القومى للمرأة ورقة برامج وسياسات مقترحة بشأن خطة مصر للستجابة السريعة لاحتياجات الخاصة للمرأة أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد.