شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة سوهاج تفتتح المعسكر الدولي التمريضي للبحث العلمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت اليوم جامعة سوهاج، فعاليات المعسكر الدولي التمريضى للبحث العلمي، والذى تنظمه كلية التمريض بالجامعة في الفترة من ١٤ حتي ١٦ من أكتوبر الجارى، باستخدام تقنية «الفيديو كونفرانس».

وقد جرت فعاليات المعسكر بقاعة مجلس الجامعة، بحضور الدكتور أحمد سليمان، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور مصطفي عبدالخالق، نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتورة يسرية السيد، عميدة الكلية، ووكلاء الكلية، ورؤساء الأقسام، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

وقال الدكتور أحمد سليمان، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث- في كلمته الإفتتاحية- أن الاهتمام بالدراسات العليا والبحوث والبعثات العلمية هو السبيل الوحيد لإعداد كوادر علمية مميزة داخلياً وخارجيًا، من خلال الإطلاع على التطور المستمر في مجالات التخصص، موضحاً أن الجامعة برئاسة الدكتور أحمد عزيز، لا تألوا جهداً في تطوير جميع مجالات البحث العلمي بالكليات وبخاصة العملية، وكذلك توفير البيئة الضرورية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، لاكتساب القدرات والمهارات المهنية من خلال دورات تخصصية محترفة، ولا سيما كلية التمريض التي تعد من أهم الكليات العملية القادرة على تخريج أعداد كبيرة من الممرضين والممرضات على أعلى مستوى من المهارة والخبرة.

من جانبه أوضح الدكتور مصطفي عبدالخالق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، أن المعسكر يستهدف أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وجميع الباحثين بمجال التمريض، وذلك لتشجيعهم على إنتاج نوعية متميزة من الأبحاث العلمية في مختلف التخصصات، والتأكيد على زيادة التوسع في البحوث التطبيقية والنظرية لمرحلتي ما قبل وما بعد التخرج، وأيضاً إعداد كوادر تمريضية مؤهلة ذو كفاءة وخبرة لمواجهة مشكلات التمريض، بالإضافة إلى توفير طاقم تمريضي على قدر عال من المسئولية داخل المؤسسات الطبية والعلاجية المتخصصة، الأمر الذي يتوقف على كيفية تميز أنماط التدريس والتعليم وربط التجارب العلمية العملية بمهارات الطلبة وتطوير خبراتهم، وتعزيز فهم الواقع وتلبية متطلبات سوق العمل.

وقالت الدكتورة يسرية السيد، عميد كلية التمريض، أن المعسكر يشارك فيه نخبة متخصصة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين من جامعات عربية واجنبية، ومنها العراق، َوالولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب مشاركة جامعتي القاهرة وأسيوط بجمهورية مصر العربية، مضيفة أن المعسكر يتضمن عدد من المحاضرات وورش العمل التي تدور حول مواصفات الورقة البحثية، أخلاقيات البحث العلمي، دور البحث العلمي في خدمة المجتمع، أدوات البحث والمقاييس التي يستخدمها الباحث في مختلف أنواع البحوث العلمية الوصفية والتجريبية، وأيضاً معرفة الباحثين بطريقة تحديد مواضيع البحث العلمي، والأهداف المرجوة منه، واختيار المصادر والمراجع التي يعتمد عليها.

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