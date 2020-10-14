شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الكاثوليك يهنئ مشعل الصباح بولاية عهد الكويت: نصلي لله القدير أن يوفقكم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار هنأ صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح على توليه منصب ولاية عهد دولة الكويت. وجاء في نص التهنئة: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية وبالأصالة عن نفسي، نهنئ سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح على توليه منصب ولاية عهد دولة الكويت الشقيقة، ونصلي إلى الله القدير أن يوفقكم فيما هو صالح للبلاد بقيادة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت". الوضع في مصر

اصابات Advertisements 104,648

تعافي 97,743

وفيات 6,062

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