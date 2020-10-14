معلّمة من ذوي الاحتياجات تنظف الفصول استعدادًا للعام الجديد غرب الأقصر «صور»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت أخصائية تكنولوجيا التعليم من ذوى الإحتياجات الخاصة بمدرسة أبوبكر الصديق بأرمنت غرب الأقصر، بالمشاركة في أعمال نظافة مدرستها التي تعمل بها، ووقفت جنبا إلى جنب مع زملائها، وذلك استعدادًا لاستقبال العام الدراسى الجديد مطلع الأسبوع المقبل.

معلمة من ذوى الإحتياجات الخاصة ترتب المقاعد وتنظف الفصول استعداد للعام الجديد بغرب الاقصر "صور"

معلمة من ذوى الإحتياجات الخاصة ترتب المقاعد وتنظف الفصول استعداد للعام الجديد بغرب الأقصر

لم تمنع فاطمة أحمد مكى، أعاقتها من العمل والاستسلام، حيث تجلس على الكرسي المتحرك تحمل أسلاك «الباور» تنظف الحجرة من الأتربة، ومن ثم تحمل المقاعد وتعمل على ترتيبها حتى تكون على أتم الاستعداد لاستقبال الطلاب مع بداية العام الجديد ومدرستها في ابهى صورها.

ونال تصرف المعلمة العديد من الإشادات والاستحسان من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» ووصفوها بالشجاعة، وانه عمل يؤكد على ان الاعاقة ليست إعاقة جسد ولكنها إعاقة فكر.

معلمة من ذوى الإحتياجات الخاصة ترتب المقاعد وتنظف الفصول استعداد للعام الجديد بغرب الاقصر "صور"

وأبرز تصرف المعلمة أن كل معاق قادر على تحقيق الانجازات والوصول إلى الطموح والاهداف والغايات من أجل رفعة الوطن والكيان التابع له والعمل مع المجموعة لإظهار المؤسسة المدرسية بأنها «نظيفة وجميلة ومتطورة».

وأكدت فاطمة أن المشاركة في نظافة المدرسة، تأكيدا على غرس عدة مفاهيم للقيم الأخلاقيّة، والنظافة والارتقاء بالعمل الإنسانى في نفوس أجيال المستقبل.

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