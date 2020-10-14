شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعات تستعد للدراسة بتشديد الإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عمداء كليات الجامعة ومعاهدها، ومديرى مستشفياتها وقصر العينى التعليمى الجديد والأسنان التعليمى الجديد ومستشفى الطلبة، بتطبيق خطة التعلم بنسب الحضور المقررة وفقًا للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتطبيق قرارات مجلس الجامعة ورئيس الجامعة فى هذا الشأن، واتخاذ كل ما يلزم لضمان سلامة منتسبى الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وتعقيم جميع المنشآت والمرافق والتأكد من سلامة استخدامها.

وشدد رئيس الجامعة، فى تصريحات، أمس، على ضرورة التنبيه مجددًا بالالتزام باستخدام الكواشف الحرارية على جميع منسوبى الجامعة، وارتداء الكمامات الطبية، والحفاظ على التباعد الاجتماعى بما لا يقل عن مترين بين كل فرد والآخر، والتطبيق الصارم والدقيق لإجراءات مكافحة العدوى طبقًا لمعايير وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وسرعة اتخاذ القرارات الفورية والحاسمة دون أى إبطاء، والتعامل وفقًا للبروتوكولات المعمول بها فى وزارة الصحة مع المصابين أو المشتبه فى إصابتهم بفيروس كورونا المستجد أو الذين يعانون من ارتفاع درجة الحرارة أو من أى أعراض للفيروس.

وأكد الخشت أهمية سرعة اتخاذ الإجراءات حيال أى حالة يثبت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وحصر جميع المُخالطين لها، وتطبيق إجراءات العزل والفحص دون تأخير، وغلق المكان الذى تظهر به حالة إيجابية، وعدم استقباله لأى أشخاص إلا بعد تعقيمه وتطهيره كاملًا بجميع محتوياته، وإبلاغ قطاع الطب الوقائى وفريق الترصد بوزارة الصحة، والالتزام بالشفافية الكاملة بشأن الإفصاح عن أى وقائع أو مستجدات تطرأ ذات صلة بفيروس كورونا المستجد.

كما شدد على عمداء الكليات والمعاهد بضرورة المتابعة الدورية الدقيقة والمباشرة وتحرير التقارير والملاحظات، وإخطار إدارة الجامعة كتابة وفورًا بما يُتخذ حيال حالات الإصابة والاشتباه بفيروس كورونا المستجد، ورفع تقارير دورية كلما لزم الأمر، وقيام كل طرف بمسؤولياته فورًا ودون إبطاء.

وعقدت جامعة عين شمس، من خلال مركز التدريب والتطوير بكلية الطب، مؤتمرا موسعا للتعريف بالمعايير اللازمة للاعتماد والرقابة الصحية اللازمة للتسجيل بنظام التأمين الصحى الشامل، استعدادا لاستقبال العام الجامعى الجديد.

وقال الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، إن مستشفيات الجامعة قامت بتحديث البنية التحتية بشكل كبير بما يتواكب مع معطيات التقدم الطبى، معربا عن فخره بما حققته مستشفيات جامعة عين شمس من خطوات تجاه الحصول على الاعتماد.

وصرح الدكتور إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بأن المعايير التى نشرتها الهيئة للمنشآت الطبية المتنوعة تعد استمرارًا للجهود التى بدأتها الدولة لتحسين الخدمات الصحية فى مصر. وأوضح رئيس الهيئة أن تلك المعايير تقدم أفضل الممارسات المهنية فى أمن وسلامة المرضى ومقدمى الخدمات الصحية طبقًا لأفضل الممارسات المبنية على الدليل والبرهان، لتغطى جميع جوانب الخدمة الطبية المقدمة للمواطن المصرى وفق أحدث المعايير، وأكد الحرص الدائم والمستمر على تعزيز الاستدامة لتأهيل الكوادر الطبية المدربة ذات الكفاءة العالية، كما أن الهيئة تُعد برنامجًا لتهيئة المنشآت الطبية المتنوعة، مع توضيح آليات وإجراءات التسجيل بالهيئة استعدادًا للانضمام لمنظومة التأمين الصحى الشامل.

وأعلن الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، استعداد الجامعة لاستقبال الطلاب للعام الجامعى 2020-2021، حيث تواصل فرق الطب الوقائى تعقيم المنشآت والمبانى التابعة للجامعة كافة، وكذلك دورات المياه، وتشمل عملية التطهير تعقيما شاملا بأسلوب علمى ومحترف حرصا على سلامة الطلاب وأمنهم.

وتم الانتهاء من جميع أعمال الصيانة وعمليات التطوير لجميع منشآت الجامعة من مبان ومدرجات وقاعات ومعامل وملاعب وصالات رياضية، وكذلك تحديث البنية التحتية، لتوفير سبل الراحة والسلامة للطلاب، بالإضافة إلى تجهيز المطعم المركزى لاستقبال جميع طلاب المدن الجامعية، وتقديم خدمات مميزة لهم، مع توفير سبل الأمان.

وتم تركيب مظلات للطلاب بمسافة تصل إلى 750 مترا، تبدأ من شعار الجامعة حتى المكتبة المركزية، فضلا عن منطقة البوابات.

وأكد «نجم» وضع خطة كاملة للتعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية المعلنة من قبل وزارة الصحة فى جميع الكليات والإدارات والوحدات التابعة للجامعة، مع الحرص على التباعد الاجتماعى وتقليل كثافة الطلاب فى القاعات الدراسية لمنع انتشار العدوى وضرورة الالتزام بارتداء الكمامة لتحقيق السلامة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، وقامت الجامعة بوضع ملصقات للتوعية ضد فيروس كورونا.

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وطالب بضرورة الالتزام باللوائح والسياسات والنظم والقوانين الخاصة بالجامعة لضمان تنظيم العملية التعليمية وسيرها، وكذلك الانتهاء من جداول المحاضرات ونشرها على البوابات الإلكترونية لكل كلية، مع أول العام الجامعى الجديد.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة، أمس، خروج 98 متعافيًا من فيروس «كورونا» من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين إلى 97841 حالة حتى اليوم.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى للوزارة، إنه تم تسجيل 139 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تُجريها الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، إلى جانب وفاة 9 حالات أخرى، لافتًا إلى أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، الصادرة فى 27 مايو الماضى، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة، يعد مؤشرًا لتعافى المريض من الفيروس.

وأضاف «مجاهد» أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر حتى اليوم هو 104787 حالة، بينهم الـ97841 حالة شفاء، و6071 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة رفع استعداداتها فى المحافظات كافة، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن «كورونا»، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، فضلًا عن تخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن هذا الفيروس والأمراض المعدية.