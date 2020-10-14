شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يزف بشرى سارة للمتقدمين لتقنين المباني المخالفة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن اللواء اسامة القاضي، محافظ المنيا، موافقة المجلس التنفيذي بالمحافظة، على تخفيض سعر المتر المسطح لمقابل التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بنطاق المحافظة للمرة الثالثة على التوالي في عدد من المناطق بمراكز المحافظة .
يأتي ذلك استجابة لطلبات الأهالي، وضمن توجيهات القيادة السياسية بمراعاة الابعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
وقال «المحافظ» سيتم اعلان اللائحة الجديدة للأسعار فور الانتهاء منها على الصفحة الرسمية للمحافظة.
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