شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم 1368 وحدة «سكن مصر» بالقاهرة الجديدة فى نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، أمس، بجولة تفقدية لمتابعة مشروعات الإسكان المختلفة «سكن مصر» و«JANNA»، الجارى تنفيذها بالتجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة، يرافقه مسؤولو جهاز مدينة القاهرة الجديدة والشركات المنفذة للمشروعات.

وبدأ «طلعت» جولته بتفقد موقع تنفيذ ٥٧ عمارة من «سكن مصر» بإجمالى 1368 وحدة بالتجمع الثالث، والمقرر تسليمها إلى حاجزيها بدءًا من نوفمبر المقبل، كما تفقد موقع تنفيذ ١٤٨ عمارة من «سكن مصر» بموقع غرب الجامعات بمنطقة الأندلس بإجمالى 3552 وحدة، والموقف التنفيذى لأعمال المرافق والطرق المرتبطة بمشروعات الإسكان بالتجمع الثالث، حيث يجرى تجهيز ٨٥ عمارة منها شاملة المرافق والطرق وتنسيق الموقع العام تمهيدًا لتسليم الوحدات لحاجزيها فى أقرب وقت.

كما شملت الزيارة تفقد سير الأعمال بمشروع إنشاء ٣٦٥ عمارة بمشروع «JANNA» بإجمالى ٨٧٦٠ وحدة سكنية بنسبة تنفيذ ٨٥% بالتجمع الثالث، حيث تمت متابعة تطور الأعمال، والبدء فى أعمال طبقة الأسفلت للطرق بموقع المشروع وتنسيق الموقع العام، وذلك تمهيدًا لبدء تسليم الوحدات لحاجزيها.

وأكد «طلعت» أن الزيارة تأتى فى إطار المتابعة الدورية للمشروعات القومية والحرص على الانتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة القاهرة الجديدة فى المواعيد المقررة.

فى سياق متصل، قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إنه جارٍ تنفيذ 29496 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، بمنطقة حدائق العاصمة، بامتداد مدينة بدر، مؤكدًا أن نسبة التنفيذ الحالية بلغت 47%، بينما كانت نسبة التنفيذ المستهدفة 34%، ما يدل على سرعة معدلات التنمية بالمدن الجديدة، خصوصًا بمنطقة حدائق العاصمة، نظرًا لأهميتها وقربها وخدمتها للعاصمة الإدارية، حيث تعمل الوزارة على توفير مستويات إسكان مختلفة تناسب جميع شرائح المجتمع.

وأشار الوزير إلى أنه من المقرر تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية المختلفة بالإسكان الاجتماعى بمنطقة حدائق العاصمة لخدمة سكان تلك المنطقة مستقبلًا، وهى: 7 مدارس للتعليم الأساسى، و8 حضانات، و11 سوقًا صغيرة، و6 ملاعب خماسية، و4 وحدات صحية، وقسم شرطة، ومخبزان، ومركزا شباب مصغران، ومحطة وقود سيارات، و20 مبنى للخدمات الاستثمارية ودور العبادة، بجانب تنفيذ أعمال المرافق.

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