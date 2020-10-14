شكرا لقرائتكم خبر عن «طب القوات المسلحة» تحصل على شهادات «أيزو» العالمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت كلية الطب بالقوات المسلحة على شهادات «أيزو» من شركة الاعتماد «ISOQAR»، ومقرها المملكة المتحدة، جاء ذلك خلال احتفالية نظمتها القوات المسلحة احتفالاً بحصول الكلية على شهادات الأيزو الثلاث «9001- 14001- 45001».

بدأ الاحتفال بكلمة مدير الكلية، استعرض خلالها الدعم الدائم والمستمر الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للكلية، واتباع أنسب الطرق لتطبيق أحدث المعايير العلمية والتقنية، ودور هيئة تسليح القوات المسلحة فى مرحلة التأهيل، والذى كان له الأثر الأكبر فى حصول الكلية على شهادات الأيزو الثلاث اعتباراً من نهاية سبتمبر الماضى.

وأكد المدير التنفيذى لشركة «ISOQAR» استمرار التعاون المثمر والبناء فيما بينهم والقوات المسلحة، وفقاً لأحدث النظم العلمية والتكنولوجية والبحثية لضمان الوصول بكلية الطب للقوات المسلحة إلى المستوى الذى يليق بها وبتجربتها الرائدة.

وفى نهاية الاحتفال تم منح شهادات الأيزو لكلية الطب بالقوات المسلحة، وتكريم الضباط المشاركين فى تنفيذ مهام وحدة مراقبة وضمان الجودة، وتبادل الدروع، يأتى ذلك تتويجًا لجهود القوات المسلحة لدعم المنظومة التعليمية بالكليات والمعاهد العسكرية، وتشجيع الجهود العلمية والبحثية ومواكبة التطور الطبى المستمر.