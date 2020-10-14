- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. هبوط أرضى كبير فى شارع 45 بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد شارع 45 بالعصافرة شرق الإسكندرية، انهيار أرضى مخلفا حفرة عميقة وبقطر كبير تسبب في توقف الحركة المرورية بالشارع، ولم تحدث إصابات أو خسائر بشرية.
وتوجهت الأجهزة التنفيذية والأمنية، لمكان الانهيار لمعاينته ومعرفة سببه، كما تم قطع المياه والغاز عن المنطقة المجاورة للانهيار حتى معرفة أسبابه.
كان أهالي شارع 45 بالعصافرة قد فوجئوا قبل قليل بانهيار أرضى نتج عنه حفرة عميقة وبقطر كبير، وقاموا بإبلاغ الأجهزة المعنية.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. هبوط أرضى كبير فى شارع 45 بالإسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.