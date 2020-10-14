شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. هبوط أرضى كبير فى شارع 45 بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد شارع 45 بالعصافرة شرق الإسكندرية، انهيار أرضى مخلفا حفرة عميقة وبقطر كبير تسبب في توقف الحركة المرورية بالشارع، ولم تحدث إصابات أو خسائر بشرية.

وتوجهت الأجهزة التنفيذية والأمنية، لمكان الانهيار لمعاينته ومعرفة سببه، كما تم قطع المياه والغاز عن المنطقة المجاورة للانهيار حتى معرفة أسبابه.

كان أهالي شارع 45 بالعصافرة قد فوجئوا قبل قليل بانهيار أرضى نتج عنه حفرة عميقة وبقطر كبير، وقاموا بإبلاغ الأجهزة المعنية.

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