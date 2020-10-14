شكرا لقرائتكم خبر عن دعوات مقاطعة "المنتجات التركية " تتصدر تويتر فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصلت دعوات المغردين السعودية لمقاطعة المنتجات التركية عبر تويتر، حيث تصدر هاشتاج "قاطعوا المنتجات التركية" قائمة الأكثر تداولا بموقع تويتر، وذلك ردا على سياسات الرئيس التركى ودعمه للإرهاب وتدخلاته في الشئون العربية.



مقاطعة المنتجات التركيه يتصدر تويتر

شارك آلاف من المغردين السعوديين والمصريين عبر الهاشتاج، كتب أحد المغردين:" اردوغان يتهـجم يوميا على السعودية ونحن نشتري المنتجات التركية وندعم اقتصاده لكن الشعب السعودي والخليجي وهناك انباء بأن شعب مصر العظيم دخلوا في مرحلة المقاطعة للمنتجات التركية هذا الأرعن أردوغان اضاع تركيا وشعبه الى الهاوية".

وتفاعل عبد الله الطويلعى، أحد المغردين السعوديين مع الهاشتاج، حيث كتب:" مطاعم الأكلات التركية، محلات الحلويات والحلاقين الأتراك ومحلات الأثاث والمفروشات التركية وجميع المنتجات التركية المستوردة .

كما كتب المغردين عبر الهاشتاج،قائلاً:" أعلن اشتراكي في هذه الحملة المباركة وأحرم على نفسي وأهلي اقتناء أي منتج تركي إلى أن يتغير النظام في تركيا أو تُغير أنقرة من سياستها العدائية تجاه الدول العربية".

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وقال رائد الزهرانى، عبر تغريدته:" عزيزي المواطن السعودي الليرة التركية تحت أمرك وخاضعه لك فإن شئت رفعت قيمتها وإن شئت خسفت بها أسفل السافلين قاطع المنتجات التركية الّتي تبدأ بهذا الكود .

وغرد عبد العزيز آل محمود:" بإذن الله وبتفاعل الشعب السعودي البطل المنتجات التركية على ارفف السوبر ماركت والمحلات التجارية اقوي ضربه لليره التركية ، بقي دور التاجر السعودي اوقف تعاملاتك باستيراد المنتجات التركية.".