شكرا لقرائتكم خبر عن عاكسوها و سحلوها حتى الموت .. قصة فتاة المعادى فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جريمة بشعة شهدتها منطقة المعادى لفتاة في العقد الثالث من العمر بدأت القصة بوصول بلاغ من الأهالى بوجود جثة لفتاة بأحد الشوارع بدائرة القسم وعلى الفور انتقلت اجهزة الأمن لمكان الحادث للتحقيق وبعد تفريغ الكاميرات تبين أنه اثناء سير المجنى عليها بالشارع قام مجهولون بمضايقاتها فالتصقت حقيبة يدها بسيارتهم، مما أدى إلى سحلها بالشارع وسقوطها على الأرض ووفاتها. Advertisements مشاهدة القصة في الفيديو التالى

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