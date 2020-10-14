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مدرس يقفز من الدور الثالث هربا من حملة على مراكز الدروس الخصوصية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كوميديا سوداء شهدتها منطقة فيصل وهى سقوط مدرس من الطابق الثالث، الواقعة حدثت بمركز للدروس الخصوصية "سنتر" يُدرس فيه للطلبة مادة اللغة الفرنسية.

 

وخلال الحصة علم بشن حملة على مراكز الدروس الخصوصية، فحاول مغادرة المركز من النافذة إلا أنه سقط من الطابق الثالث.

 

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وتم نقله إلى مستشفى قصر العينى مصابا بعدة كسور متفرقة،  وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة عدم وجود شبهة جنائية وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

 

 

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