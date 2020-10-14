تكثيفًا للجهود التوعوية.. "البحوث الإسلامية" يوجِّه قافلة دعوية إلى مدن وقرى الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قال مجمع البحوث الإسلامية، في بيان له، إنه أطلق، اليوم الأربعاء، قافلة دعوية إلى محافظة الوادي الجديد، تستمر فعالياتها على مدار أسبوع، وتضم نحو 21 واعظًا وواعظة، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بضرورة الاهتمام بالمناطق النائية والحدودية وتكثيف الجهود التوعوية بها، لما تمثله هذه الأماكن من أهمية كبرى في أمن واستقرار مصر.

وأضاف الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أن أعضاء القافلة سوف يوجدون في مناطق مختلفة؛ منها: الخارجة والداخلة والفرافرة، وينطلقون من هذه المدن إلى القرى المجاورة لتوعية المواطنين ومناقشتهم في عدد من القضايا الحيوية؛ سواء ما يتعلق منها بجوانب تربوية ومعالجة الشريعة للمشكلات المرتبطة بها، أو ما يتعلق منها بالمسؤولية المجتمعية المشتركة ودور كل فرد في المجتمع، وما له وما عليه.

وتابع عياد، بأن القافلة تستهدف التركيز على القيم الأخلاقية ودورها في بناء الوطن، والتأكيد على حب الوطن وضرورة العمل على رفعته، بالإضافة إلى تنمية الوعي الديني لدى الناس وتبسيط المفاهيم الإيمانية والفكرية لهم بما يتناسب مع الوسطية بعيداً عن الفكر المتطرف والمنحرف، لافتًا إلى أن القافلة تحمل معها أيضًا بعض المساعدات الإنسانية للمستحقين لها كنوع من التعاون المجتمعي.

وأشار الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية إلى أن القافلة تتناول أيضًا مجموعة من المفاهيم؛ ومنها: أهمية الإخلاص في العمل وترك التكاسل، والبعد عن الشائعات وعدم الاستجابة لمروجيها الذين يحاولون ضرب الاستقرار وتعطيل مسيرة التنمية الوطنية؛ خصوصًا أنها تأتي تزامنًا مع ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، كما تركز على فضل العلم وأهميته في رفعة الوطن والتقدم به، وذلك تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد.