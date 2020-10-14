بعد توقف أكثر من عام.. الجيزة: بدء تشغيل خزان مياه صفط اللبن العلوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بدء تشغيل الخزان العلوي لمياه الشرب بمنطقة صفط اللبن بعد توقف دام لأكثر من عام.

وأكد المحافظ، على أن شركة مياه الشرب تجري حاليا المعايرة للخزان لمتابعة مستوى الضخ للمياه والكميات التي سيتم استخدامها، مشيراً إلى أن الخزان يبلغ ارتفاعه 40 مترا عن سطح الأرض وسعته التخزينية 3 آلاف م3 وهو ما يعكس أهميته القصوى في تحسين مستوى الضغوطات للمناطق التي يخدمها.

وأشار إلى أن الخطوة جاءت استجابة لشكوى أهالي حي بولاق الدكرور من انخفاض ضخ مياه الشرب حيث سيساهم في تحسين مستوى الضغوطات بعدد من المناطق بالحي وخاصة بمنطقة صفط اللبن.​