محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاطف مراد:
شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.
ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:
-سحلوها 3 أمتار.. النيابة تحقق في سحل فتاة المعادي حتى الموت
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https://www.masrawy.com/news/news_cases/details/2020/10/14/1892464
-مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو ممارسة البلطجة على المارة بمنطقة الرحاب في بورسعيد
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https://www.masrawy.com/news/news_cases/details/2020/10/14/1892805
-بسجل صناعي "مُزور".. حيلة مالك مصنع للتهرب من سداد 63 مليون جنيه
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https://www.masrawy.com/news/news_cases/details/2020/10/14/1892767
-"هسجنك لو مقابلتنيش"..ضبط منتحل صفة ضابط شرطة لابتزاز فتاة بالإسكندرية
-إصابة 15 في مشاجرة بين عائلتين بالأقصر
-ضبط شبكة إجرامية للاتجار بالبشر عبر ترويج زواج القاصرات عرفيًا في القاهرة
-تفاصيل اتهام موظف بإشعال النيران في زوجته بكفر الشيخ
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-الأمن يكشف حقيقة فيديو تضرر مواطن من سوء معاملة نجله في قسم شرطة ببورسعيد
-ليلة حمراء وجثة.. حل لغز قتيل شقة المساكن الشعبية بأسيوط
-ارتفاع ضحايا حادث تصادم طريق "بلبيس- العاشر من رمضان"
-مزقه جسده ابن الجيران.. مقتل شاب في مشاجرة بقنا
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-تأجيل استئناف مودة الأدهم وحنين حسام على حبسهما لـ 8 نوفمبر
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كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل سحل فتاة المعادي حتى الموت ولغز قتيل شقة المساكن الشعبية..نشرة الحوادث المسائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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