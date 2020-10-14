القبض على السائق المتورط في حادث سحل "فتاة المعادي" حتى الموت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ضبطت أجهزة الأمن في القاهرة سائق السيارة المُستخدمة في حادث سرقة وسحل "فتاة المعادي" بشارع 9 في المعادي؛ وجار تكثيف الجهود لضبط باقي الجناة.

كان قسم شرطة المعادي تلقى بلاغا من أهالي شارع 9 بالمعادي بالعثور على جثة فتاة في العشرينيات من عمرها، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث.

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وكشف تفريغ الكاميرات أثناء سير المجني عليها بالشارع قام مجهولون في سيارة بمضايقتها ومحاولة سرقة حقيبة يدها فتمسكت بها، فاستمروا في سحلها قرابة 3 أمتار حتى سقطت على الأرض وفروا هاربين.

وصرحت النيابة بتشريح جثة الضحية لبيان أسباب الوفاة وملابساتها، وتسليمها لذويها لدفنها.

وتكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لتحديد السيارة المستخدمة في الحادث وضبط مستقليها مرتكبي الحادث.