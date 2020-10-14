محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:
ضبطت أجهزة الأمن في القاهرة سائق السيارة المُستخدمة في حادث سرقة وسحل "فتاة المعادي" بشارع 9 في المعادي؛ وجار تكثيف الجهود لضبط باقي الجناة.
كان قسم شرطة المعادي تلقى بلاغا من أهالي شارع 9 بالمعادي بالعثور على جثة فتاة في العشرينيات من عمرها، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث.
وكشف تفريغ الكاميرات أثناء سير المجني عليها بالشارع قام مجهولون في سيارة بمضايقتها ومحاولة سرقة حقيبة يدها فتمسكت بها، فاستمروا في سحلها قرابة 3 أمتار حتى سقطت على الأرض وفروا هاربين.
وصرحت النيابة بتشريح جثة الضحية لبيان أسباب الوفاة وملابساتها، وتسليمها لذويها لدفنها.
وتكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لتحديد السيارة المستخدمة في الحادث وضبط مستقليها مرتكبي الحادث.
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على السائق المتورط في حادث سحل "فتاة المعادي" حتى الموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.