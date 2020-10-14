شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية»: الأولوية لـ«الأكثر احتياجًا» في الحصول على لقاح الإنفلونزا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت منظمة الصحة العالمية، أهمية حصول لقاح الإنفلونزا الموسمية لعدد من الفئات التي وصفتها المنظمة بـ«الأشد احتياجًا»، موضحة أن «لقاح الأنفلونزا يمكن لأي شخص أن يحصل عليه».
وقالت المنظمة عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، إنه «يمكن لأي شخص أن يُصاب بالإنفلونزا، لكن مجموعات معينة لديها خطر أكبر من الإصابة بمرض شديد، منظمة الصحة العالمية توصي بإعطاء الأولوية لهم».
وحددت المنظمة الأشخاص «الأشد احتياجًا» للحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية وهم: «عمال الرعاية الصحية، والأفراد الأكبر سنًا، والأشخاص الذين يعانون من الظروف الصحية الأساسية، والنساء الحوامل، والأطفال الصغار».
كانت هذه تفاصيل خبر «الصحة العالمية»: الأولوية لـ«الأكثر احتياجًا» في الحصول على لقاح الإنفلونزا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.