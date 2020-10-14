شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية»: الأولوية لـ«الأكثر احتياجًا» في الحصول على لقاح الإنفلونزا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت منظمة الصحة العالمية، أهمية حصول لقاح الإنفلونزا الموسمية لعدد من الفئات التي وصفتها المنظمة بـ«الأشد احتياجًا»، موضحة أن «لقاح الأنفلونزا يمكن لأي شخص أن يحصل عليه».

وقالت المنظمة عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، إنه «يمكن لأي شخص أن يُصاب بالإنفلونزا، لكن مجموعات معينة لديها خطر أكبر من الإصابة بمرض شديد، منظمة الصحة العالمية توصي بإعطاء الأولوية لهم».

وحددت المنظمة الأشخاص «الأشد احتياجًا» للحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية وهم: «عمال الرعاية الصحية، والأفراد الأكبر سنًا، والأشخاص الذين يعانون من الظروف الصحية الأساسية، والنساء الحوامل، والأطفال الصغار».