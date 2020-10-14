شكرا لقرائتكم خبر عن مركز «جسور» بالأسقفية يختتم ورشة حكي ويبدأ أخرى للتمثيل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يواصل مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر أنشطته الثقافية والفنية المتنوعة، إذ يستكمل ورشة التمثيل للمبتدئين بقيادة المدرب عصام فايز التي انطلقت السبت الماضي بمشاركة 21 متدربًا ومتدربة من المواهب الشابة بمقر المركز بالزمالك.
وذكر بيان صادر عن الكنيسة اليوم، تستهدف الورشة التعرف على أدوات الممثل وتجريبها و التدريب على بعض مهارات الارتجال والحكي وتطوير المشاعر لاستخدامها في التمثيل ودفع القدرة على التركيز والإبداع.
يقدم الورشة عصام فايز وهو ممثل، ومدرب تمثيل، ومخرج بدأ مسيرته كهاوي سنة 1990 فى العديد من الأعمال المسرحية المستقلة.
أخرج العديد من الأفلام القصيرة؛ منها: فاعل خير، ونصر، والسنيورة وقد شارك فى العديد من عروض المسرح والحكي و شارك بالتمثيل فى بعض الافلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية.
في نفس السياق، اختتم مركز جسور فعاليات ورشة الحكي السابعة للتدريب علي صناعة الحكايات الشخصية كتابة وأداء من خلال بعض التدريبات والألعاب الدرامية الجماعية أو الفردية في الكتابة، وشارك فيها تسعة متدربين.
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