شكرا لقرائتكم خبر عن فحص 48 ألف طفل حديث الولادة بمبادرة الكشف المبكر عن حالات ضعف وفقدان السمع بقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قامت الفرق الطبية بوحدات ومراكز رعاية الامومة والطفولة بكافة مراكز محافظة قنا بتوقيع الكشف الطبي على 48118 طفل حديثي الولادة بمحافظة قنا خلال الحملة المقامة حاليا يأتى ذلك في اطار مبادرة السمعيات والتى تأتى ضمن مجموعة المبادرات الرئاسيةالتى اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية برعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان واللواء أشرف غريب محافظ قنا من جانبه اكد الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة على تواصل اعمال مبادرة السمعيات بوحدات ومراكز الرعاية الاساسية والتي يتم تنفيذها في 42 وحدة صحية موزعة في جميع أنحاء المحافظة. وذكرت الدكتورة سمية حسن مديرة إدارة رعاية الأمومة والطفولة أن المبادرة تهدف إلي فحص الاطفال من عمر 3 ايام حتي 28 يوميا بجهاز الفحص السمعي .. وأهاب وكيل وزارة الصحة بقنا المواطنين بسرعة التوجه باطفالهم لتوقيع الكشف الطبي عليهم بالوحدات الصحية Advertisements الوضع في مصر

اصابات 104,648

تعافي 97,743

وفيات 6,062

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