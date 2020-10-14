شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة 32 وبورسعيد 29.. «الأرصاد» تعلن درجات الحرارة المتوقعة الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد النشرة الجوية لغداً الخميس، وتتضمن درجات الحرارة المتوقعة لكل محافظات مصر.

درجات الحرارة المتوقعة هي درجة الحرارة الفعلية التي يشعر بها المواطن بعيدًا عن نسبة الرطوبة المرتفعة المصاحبة لفصل الصيف بسبب منخفض الهند الموسمي، والتي كانت تتسبب بإحساس المواطن بارتفاع درجات الحرارة .

والجدول التالي يوضح درجات الحرارة على محافظات مصر، ونجد أن القاهرة 32، وبلطيم ومطروح وبورسعيد ودمياط أقل درجات الحرارة في المحافظات وهي 29، أما أبوسمبل فتسجل أعلى درجة وهي 40 درجة مئوية نهاراً، وليلاً فإن أقل الدرجات على مستوى الجمهورية في كاترين حيث تسجل 16 درجة مئوية.

المدينة المتوقعة - عظمي صغرى القاهرة 32 20 الاسكندرية 30 20 وادي النطرون 31 20 طنطا 31 19 شبين الكوم 32 20 دمنهور 30 19 بلطيم 29 22 مطروح 29 20 السلوم 30 20 سيوة 33 19 بورسعيد 29 24 دمياط 29 23 الزقازيق 32 20 المنصورة 31 20 الإسماعيلية 33 21 السويس 32 22 العريش 30 20 رفح 30 20 رأس سدر 32 20 نخل 31 17 نويبع 33 Advertisements 25 طابا 32 22 كاترين 28 16 الطور 31 23 شرم الشيخ 33 26 الغردقة 35 25 مرسى علم 34 25 الفيوم 33 20 بني سويف 34 20 المنيا 36 20 أسيوط 37 21 سوهاج 37 22 قنا 38 23 الأقصر 39 24 أسوان 39 25 ادفو 39 24 أبوسمبل 40 25 الوادي الجديد 37 23 شلاتين 35 26 أبورماد 34 26 حلايب 33 27 رأس حدربة 33 28