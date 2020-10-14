شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة تثقيفية بمحافظة القاهرة احتفالا بالذكرى 47 لحرب أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الندوة التثقيفية التي عقدتها محافظة القاهرة فعالياتها وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى السابعة والأربعين لحرب أكتوبر المجيدة حيث تم عرض ٣ أفلام تسجيلية عن حرب اكتوبر والمستقبل المشرق للعاصمة وأهم المشروعات التي تحققت خلال ٦ سنوات وحكاية العلم المصري وارتباطه بكفاح الشعب على مر التاريخ .

وقد تحدث اللواء أ. ح ناجي شهود المحلل الإستراتيجي عن دور الاستطلاع والمخابرات الحربية خلال حرب اكتوبر .

كما تحدث الكاتب الصحفى عبده مباشر أقدم مراسل عسكرى لحرب أكتوبر عن دور الاعلام المصرى خلال حرب أكتوبر وما بعدها ودور الإعلام في البناء والتنمية شارحًا دور المراسل الحربى والمحرر العسكرى في نقل الحقائق عن المعارك العسكرية باعتباره همزة الوصل بين حقائق مسرح العمليات والرأى العام، بالإضافة إلى دوره في طمأنة الرأي العام وبث الأمل في نفوس الشعب المصري .

كما استعرض اللواء. د محمود خلف المحلل الإستراتيجي دور وحدات الصاعقة والمشاة خلال حرب اكتوبر، مشيرا إلى أن الأم المصرية هي اللاعب الرئيسي في المعارك وخلق الروح المعنوية ودعم المقاتلين.

وقد قام المحافظ بتكريم المتحدثين بالندوة واهداهم درع المحافظة.

شهد الندوة نواب المحافظ للمناطق الشرقية والجنوبية والشمالية والسكرتير العام والمساعد للمحافظة وعدد من قيادات المحافظة.

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