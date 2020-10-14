شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة سوهاج تستقبل وفدا طلابيا أجنبيا لدراسة اللغة العربية لغير الناطقين بها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اليوم الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، رئيس جامعة سوهاج، وفداً طلابياً أجنبيا من دولتي «ماليزيا، وإندونيسيا» الحاصلين على منحة من وزارة التعليم العالي لدراسة اللغة العربية في برنامج «تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها»وذلك بكلية الآداب بالجامعة.

ورحب الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج- خلال اللقاء الذي حضره الدكتور أحمد سليمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور فتوح خليل، القائم بعمل عميد كلية الاداب- بجميع أفراد الوفد لوجودهم بمقر الجامعة، مؤكدا على الحرص على توفير كافة الخدمات التي تقدم لهم والمتعلقة بالإعاشة والإقامة، وتوفير كافة سبل الراحة والأمان خلال فترة دراستهم وحتى عودتهم إلى أوطانهم بسلام.

ووجه عزيز، بأهمية التوسع في نشر تعليم اللغة العربية للطلاب الأجانب في مختلف دول العالم، وذلك عن طريق التعليم عن بعد، وأيضاً استقطاب عدد من الدارسين لمركز اللغة العربية لغير الناطقين بها بالجامعة.

وأوضح، الدكتور فتوح خليل، أن برنامج اللغة العربية للناطقين بغيرها هو أحد البرامج الجديدة بكلية الآداب، ويساعد الطلاب الناطقين بغير اللغة العربية في تعلم اللغة العربية والإلمام بالمهارات التي تمكنهم من الأداء اللغوي الصحيح، ويمنحهم درجه الليسانس في هذا المجال.

وقد تم إجراء جولة تعريفية للطلاب الوافدين داخل الحرم الجامعي، حيث تم تعريفهم على مبني كلية الآداب، والقاعات الدراسية، والمعامل الصوتية التي سوف يتم استخدامها خلال الدراسة.