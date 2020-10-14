شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم أسر شهداء القوات المسلحة بمحافظة القاهرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كرم اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أسر شهداء القوات المسلحة، عرفاناً وتقديراً من المحافظة لما بذلوه من عطاء وتضحية في سبيل بلدهم وتخليداً لذكراهم.
جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية التي عقدتها محافظة القاهرة بمناسبة الاحتفال بذكرى السادس من أكتوبر تحت عنوان «أكتوبر 73 بقاء شعب ونماء أمة» .
وقدم المحافظ التحية لأسر الشهداء على ما قدموه من تضحيات من أجل الوطن ومن أجل أن يعيش المصريون في أمان واستقرار، مشيرا إلى أن تضحيتهم بأنفسهم كانت في سبيل عزة الوطن ونصرته وكرامته .
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