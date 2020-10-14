شكرا لقرائتكم خبر عن ائتلاف مسيحي يدعو لإسقاط «ترامب» في الانتخابات (تعرف على السبب) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«المسيحيون لا يحتاجون ترامب لإنقاذهم، والحقيقة أن ترامب هو من يحتاج للمسيحيين لينقذوا حملته الانتخابية المترنحة».. هكذا وصفت الحملة الإعلانية التي دشنها ائتلاف يجمع بين مسيحيين ينتمون للحزبين الجمهوري والديمقراطي الأمريكيين.

وقالت وكالة أسوشيتيد برس في تقرير لها، الأربعاء، إن «هذا الائتلاف المسيحي عبارة عن لجنة عمل سياسية تشكلت بهدف معارضة ما اعتبرته استغلالًا انتخابيًا من جانب الرئيس ترامب للمسيحيين لتحقيق أغراضه الخاصة، مثلما فعل مع الإنجيليين في انتخابات 2016».

ويضم الائتلاف المسيحي المستشار الديني السابق لإدارة أوباما ميشيل وير، وأوتوم فاندهاي، الذي عمل مساعدًا لزعيم الأغلبية السابق بمجلس النواب الأمريكي، توم ديلاي، وغيرهم من الأعضاء من بينهم الرئيس التنفيذي لهيئات الإغاثة الكاثوليكية كارولين وو، ورئيس المبادرات الدينية بالمجلس المعمداني الوطني، القس آلفين لاف.

وأضافت الوكالة في تقريرها الذي نقله موقع «هيل» الأمريكي أن «لجنة عمل سياسية تشكلت من هذا الائتلاف تحت اسم»سوبر باك«، والتي تستهدف إضعاف فرص فوز ترامب بأصوات المسيحيين، وبصفة خاصة الإنجيليين، الذين يشكلون قطاعًا واسعا في الولايات المتحدة الأمريكية مقارنة بالطوائف المسيحية الأخرى».

واتهم أحد إعلانات الحملة «ترامب» بأنه «يستعمل خطابًا مسيحيًا لتحقيق أغراض ذاتية، كما يعتمد على عنصر الصورة إلى جانب الكلام، خاصة عندما استند إلى فرصة التقاط صورة له خارج كنيسة القديس يوحنا الأسقفية الأمريكية في وقت سابق من العام الجاري، بعدما تمكنت الشرطة من إخلاء ميدان لافاييت بالغاز المسيل للدموع، ورش رذاذ الفلفل الحارق للعيون».

وقال المستشار الديني السابق لإدارة أوباما، ميشيل وير وير، لـ«أسوشيتيد برس» إنه «نعتقد أن الدعم المسيحي مطروح على الطاولة في هذه الانتخابات»، مشيرًا إلى أن «ترامب تحايل بكل الوسائل في 2016 للحصول على دعم غير مسبوق من الإنجيليين البيض، ومن المهم أن ننوه إلى أنه استعراض قوي حقًا بين الكاثوليك».

وأكد «وير» أن «هناك تنوعًا بين المسيحيين في الولايات المتحدة، وهو ما يوفر فرصة كافية للوصول إليهم»، قائلًا: «الحملة الإعلانية تستهدف الوصول إلى ائتلاف متنوع من المسيحيين ومناشدتهم، ونتوقع أن نعارض انتخاب دونالد ترامب مرة أخرى»، مشيرًا إلى أن «ترامب عمل على الاحتفاظ بدعمه بين الناخبين المسيحيين قبل الانتخابات، ومن ثم زعم بأن المرشح الديمقراطي جو بايدين، وهو كاثولوليكي ملتزم بأنه سيؤذي الرب إذا جاء رئيسًا».

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وأشار التقرير إلى أن «الناخبين الإنجيليين البيض مازالوا أحد العناصر السكانية الأكثر مساندة للرئيس ترامب، حيث أبدى 72% الرضا عن أدائه كرئيس، وذلك في المسح الذي أجرى بعد نشر الصورة التي التقطها ترامب أمام كنيسة القديس يوحنا».