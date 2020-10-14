شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 75 عامًا.. ألمانيا تصرف نصف مليار يورو تعويضات للناجين من «الهولوكوست» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت الحكومة الألمانية على دفع أكثر من نصف مليار يورو لمساعدة الناجين من محرقة «الهولوكوست»، والذين يكافحون تحت وطأة وباء كورونا، بحسب المنظمة التي تتفاوض بشأن التعويضات مع برلين.

وقالت المنظمة، والتي يقع مقرها في مدينة نيويورك الأمريكية، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إنه «بشأن المطالب المادية اليهودية من ألمانيا إن المبلغ المدفوع سيتوجه لنحو 240 ألف ناجٍ حول العالم، وبصفة رئيسية في إسرائيل وأمريكا الشمالية والاتحاد السوفيتي السابق وغرب أوروبا وذلك على مدار العامين المقبلين».

وذكرت وكالة «أسوشيتيد برس» في تقرير لها، الأربعاء، أن «بعد مرور 75 عامًا على انتهاء الحرب العالمية الثانية صار الناجون جميعا طاعنين في السن، ولأن كثيرًا منهم كانوا محرومين من التغذية اللازمة عندما كانوا صغارًا، فإنهم اليوم يعانون من عدة مشكلات طبية»، مشيرة إلى أن «العديد منهم يعيش حياة منعزلة بعدما فقدوا عائلاتهم بالكامل، كما أنهم يعانون من مشكلات نفسية بسبب اضطهادهم تحت نظام الحكم النازي».

ونقل التقرير تصريحات لنائب الرئيس التنفيذي بالمنظمة، جيج شنايدر، والتي قال فيها إن «كثير منهم يعيشون على خط الفقر، بينما شكلت التكاليف الإضافية للكمامات والأدوات الصحية الوقائية ضد كورونا، وخدمات توصيل البقالة وغيرها من التكاليف المرتبطة بالوباء، وضعًا مؤلمًا لهم يتكرر كل شهر ويجعلهم يتخذون قرارات للاختيار بين الغذاء والدواء وإيجار السكن».

وذكر التقرير أن «الأموال الجديدة تستهدف اليهود الذين لا يتلقون معاشات من ألمانيا، وبشكل رئيسي أولئك الذين فروا من النازيين، وانتهى بهم المقام إلى روسيا أو أي مكان آخر للاختباء من الحرب».

بينما أكد «شنايدر» أن «نحو 50% من الناجين من محرقة الهولوكوست بالولايات المتحدة يعيشون في بروكلين، وأصيبوا بشكل بالغ عندما كانت نيويورك مركزًا لتفشي الوباء في أمريكا».

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وأفاد التقرير بأن «الحكومة الألمانية وافقت هذا العام على الاعتراف بـ27 حيًا يهوديًا مفتوحًا»جيتو«في بلغاريا ورومانيا، مما يمكن الناجين الذين كانوا في هذه المناطق من تلقي دفعات التعويض المالي.