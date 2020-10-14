شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: مجلس الشيوخ مخزن خبرات يعبر عن فئات المجتمع بشكل واسع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس التحرير التنفيذى بجريدة الخليج 365، إن مجلس الشيوخ الهدف منه أن يكون مخزن خبرات أكثر منه أن يكون مجلس تشريعى. وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحقيقة"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية آية عبد الرحمن، أن الهدف أن يكون مجلس الشيوخ إضافة لمجلس النواب وأنه لا بد أن يعبر عن فئات المجتمع بشكل واسع عن المهن والنقابات والتجمعات الاقتصادية والإعلام والجهات العلمية، ليدرس المشروعات والقوانين.

وأشار القصاص، إلى أن أهمية هذه المجالس أنها عنصر ربط بين المجتمع ومشاكله وقضاياه وبين مؤسسات الدولة.