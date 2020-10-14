شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الإقبال الكبير.. مد العمل بمعرض تراثنا لمدة يومين وينتهى السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظرا للأقبال الكبير والكثيف على معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، فقد تقرر مد العمل في المعرض يومين لينتهى السبت المقبل، الموافق 17 أكتوبر، بدلاً من غداً الخميس.

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