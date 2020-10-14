شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للجامعات " يوجه بمراجعة المقررات الدراسية غير المستكملة بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه اليوم الأربعاء، فى كلية الهندسة بجامعة عين شمس ، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى وحضور رؤساء الجامعات الحكومية والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات .

وفى بداية الاجتماع وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى الشكر لجامعة عين شمس على استضافتها الجلسة رقم (706) للمجلس، وأكد على أن المجلس فى اجتماعه اليوم قبل أيام قليلة من بداية العام الدراسى وبحضور جميع رؤساء الجامعات الحكومية قد اطمئن على استعداد الجامعات لبداية العام الدراسى الجديد.

وشدد المجلس الأعلى للجامعات على أهمية الالتزام الدقيق بالقرارات الصادرة عن اجتماع المجلس اليوم وخاصة :

1- استكمال كافة الاجراءات الاحترازية مع تشكيل لجنة بكل جامعة برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ للإشراف على متابعة كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، على أن يتم تفويض هذه اللجنة لرصد وإثبات المخالفات التى قد ترتكب داخل الحرم للإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الجامعة واعتمدها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وإعداد تقرير بتلك المخالفات للعرض على السلطة المختصة لاتخاذ ما يلزم .

2- الانتهاء من وضع جميع الجداول الدراسية واعلانها خلال الأسبوع الأول من الدراسة طبقا لمنظومة التعليم الهجين المعلنة وطبقا لطبيعة الكليات والمعاهد .

3- التزام أعضاء هيئة التدريس بالتواجد من اليوم الاول للدراسة وأهمية البدء فى مراجعات على المقررات والتدريبات التى لم تستكمل خلال توقف الدراسة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد .

4- الاهتمام بالجانب الثقافى والتوعوى خلال العام الدراسى مع التركيز على تعريف الطلاب بقضايا الوطن الهامة واهمية التصدى للشائعات واستهداف الدولة ومؤسساتها من الجماعات الارهابية مع ضرورة توعية المجتمع الجامعى باهمية وحدة الصف واهمية المشروعات القومية فى كافة المجالات التى أنجزتها وتنجزها الدولة المصرية لصالح المواطن المصري.

5- الاستعداد داخل الكليات والمعاهد بالجامعات بمناطق مخصصة للفرز والعزل المؤقت حال الاشتباه فى حالات الإصابة بفيروس الكورونا المستجد مع وضع خطوات تنفيذية للتعامل مع الحالات من خلال قطاع ادارة الازمات المركزى والتنسيق مع المستشفيات الجامعية ووحدات مكافحة العدوى فى هذا الصدد وتعميم الاستبيان الذى أعده المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية على جميع الطلاب والعاملين بالجامعات مع تشجيعهم على التواصل بالخط الساخن(105) ثم اختيار الرقم (3) الخاص باستشارة أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب المصرية فى حال ظهور أى أعراض مرضية عليهم .

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6- التأكيد على سرعة البدء فى مشروعات الجامعات الاهلية المرتبطة بالجامعات الحكومية مع ضرورة سرعة الانتهاء من البرامج الأكاديمية المقترح البدء بها.

7- التأكيد على سرعة الانتهاء من المشروع القومى لمنظومة البيئة المعلوماتية للجامعات المصرية وذلك من خلال جداول زمنية محددة وخاصة فيما يتعلق بمنظومة الجامعات الذكية والامتحانات الالكترونية الموحدة وكذلك سرعة الانتهاء من مراكز الامتحانات الالكترونية بكافة الجامعات الحكومية والمشروع القومى لميكنة المستشفيات الجامعية وذلك وفق تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى ظل الدعم غير المسبوق الذى يقدمه السيد الرئيس لتطوير منظومة التعليم الجامعى والمستشفيات الجامعية

وفى نهاية المجلس توجه الدكتور خالد عبدالغفار ، وزير التعليم العالى والبحث العلمى والمجلس الاعلى للجامعات بالشكر لسيد عطا ،المشرف العام على التنسيق وجميع العاملين بمكتب التنسيق على جهدهم المتميز كما اثنى المجلس على الدعم المقدم من جامعة عين شمس لتيسير اعمال مكتب التنسيق.