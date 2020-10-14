شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد عيان بواقعة سحل وقتل فتاة المعادى: المجنى عليها كانت تنزف من رقبتها بعد طعنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عمر محمد موظف بإحدى الشركات بمنطقة المعادي وأحد الشهود بواقعة سحل فتاة المعادى، في تصريحات لليوم السابع، إنه شاهد واقعة قتل فتاة في منطقة المعادي على يد مجهولين فى شارع 87 تقاطع شارع 9 بثكنات المعادي.

وأضاف أنه يعمل بإحدى الشركات بالقرب من مكان الحادث، وأضاف أنه سمع صوت صريخ فتاة تستنجد بالمارة، مشيرًا إلى أنه شهد ميكروباص أبيض اللون يرتاده 3 شباب أحدهم يمسك شنطة الفتاة وهى ترفض تركها، وفور وصولي تمكنوا من الهرب وسرقوا الشنطة.

وأضاف محمد أنه عندما اقترب من الفتاة وجدها تنزف بغزارة من منطقة الرقبة ووجود آثار طعن ووجها به جروح طفيفة، لافتًا إلى أن الواقعة لا يوجد بها أي شبهة تحرش كما هو شائع بمواقع التواصل الاجتماعي ولكنها واقعة سرقة.

Advertisements

كانت الأجهزة الأمنية حددت هوية 3 متهمين بعد تفريغ الكاميرات التي رصدت واقعة سحل فتاة بمنطقة المعادي والتي أظهرت أحدهم وهو يمسك بحقيبتها، فسقطت على الرصيف أسفل عجلات السيارة، وتوفيت في الحال.

وتحفظ رجال المباحث على كاميرات رصدت واقعة مصرع فتاة المعادي أسفل عجلات سيارة 3 أشخاص، وسحل جثمانها خلال معاكستها، مبينة أنَّ الكاميرات المتحفظ عليها تخص محال تجارية في محيط الحادث، وتم فحص الكاميرات وتحديد الجناة وسيتم ضبطهم خلال الساعات المقبلة.

كانت غرفة عمليات النجدة، تلقى بلاغا من الأهالى بمصرع فتاة بشارع 9 بدائرة القسم وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين من خلال التحريات الأولية، أنه أثناء سير المجنى عليها بالشارع قام مجهولين بمضايقتها، والتصقت حقيبة يدها بسيارتهم، ما أدى إلى سحلها بالشارع وسقوطها على الأرض ما أدى إلى وفاتها، ويقوم رجال المباحث بجمع التحريات وسؤال شهود العيان وجار ملاحقة المتهمين للقبض عليهم .