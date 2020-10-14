شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. قرينة الرئيس السيسى تكرم الفائزين بجائزة الأفضل للمشروعات الحرفية واليدوية ومتناهية الصغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرمت السيدة انتصار السيسى، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الفائزين بجائزة الأفضل للمشروعات الحرفية واليدوية ومتناهية الصغر، خلال زيارتها اليوم لمعرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، ووجهت للفائزين بالتهنئة.

وأكدت السيدة انتصار السيسى أن هذا المعرض يأتي انطلاقا من الأهمية الاستراتيجية للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، لقدرتها على توفر فرص عمل ومصدر دخل للمرأة، مؤكدة أن المرأة المصرية لها قدرة متميزة على العمل في جميع المجالات، ولكن يظهر ابداعها وتطورها فى الحرف اليدوية والتراثية، وهو الحال في جميع محافظات وقرى مصر.

وقالت السيدة انتصار السيسى "إن الحفاظ على الحرف التراثية هو حفاظ على ثقافة الأمة المصرية وهويتها وتاريخها العريق، خاصة في الريف والصعيد والمحافظات الحدودية، ومن هنا أود أن أتوجه بالشكر للعارضين المشاركين في نسخة هذا العام من معرض تراثنا، واسجل اعجابى بما قدموه من منتجات متنوعة تعكس الهوية الوطنية والثراء الثقافى والحضارى لمصر، وأتطلع لمزيد من النجاح والتوسع في أعمالكم خلال الدورات القادمة من المعرض".

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وأضافت قرينة الرئيس السيسى "أوكد من خلالكم أن الدولة ستواصل سعيها الدائم لتقديم كافة أوجه الدعم لأصحاب هذه المشروعات، خاصة الدعم الموجه لسيدات مصر، وذلك لما لهن من دور فعال في النمو الاجتماعى والاقتصادي، واجدد الاعراب عن سعادتى بوجود معكم اليوم، والذى أتطلع أن يمثل رسالة دعم لأصحاب الحرف التراثية للمحافظة عليها والعمل على نموها والاستمرار في التطور والأبداع".

وعقب زيارتها لمعرض تراثنا عبرت السيدة انتصار السيسى عن سعادتها بوجودها في المعرض، وقالت قرينة الرئيس السيسى، عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك": "سعدت اليوم بوجودى فى معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، الذى يعبر عن ميراثنا الحضارى وأصالة الشخصية المصرية وتفردها بين جميع شخصيات بلدان العالم".

وأضافت قرينة الرئيس السيسى: "تحية شكر وتقدير للأيدي المصرية التي أبدعت في التصميم والإنتاج في مختلف منتجات المعرض، وما قدمته من مصنوعات رائعة لا يقل مستواها عن مثيلاتها العالمية".