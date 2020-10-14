شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يوجه بتحسين خدمات الكهرباء للمواطنين واستيعاب زيادة الاستهلاك.. أخبار مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، السيسى يوجه بتحسين خدمات الكهرباء للمواطنين واستيعاب زيادة الاستهلاك، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، باستمرار تطوير حوكمة منظومة إدارة خدمات الكهرباء دعماً لكافة المجالات التنموية وبما يضمن استيعاب زيادة الاستهلاك وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين فى كافة أنحاء الجمهورية، وذلك بالتناغم مع الميكنة واستخدام العدادات الذكية ومسبقة الدفع للارتقاء بآليات التحصيل وتطوير الخدمات.

السيسى يوجه بتحسين خدمات الكهرباء للمواطنين واستيعاب زيادة الاستهلاك

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، باستمرار تطوير حوكمة منظومة إدارة خدمات الكهرباء دعماً لكافة المجالات التنموية وبما يضمن استيعاب زيادة الاستهلاك وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك بالتناغم مع الميكنة واستخدام العدادات الذكية ومسبقة الدفع للارتقاء بآليات التحصيل وتطوير الخدمات.

رئيس الأركان يشهد المناورة " ردع - 2020 " بالمنطقة المركزية العسكرية

شهد الفريق محمد فريد ، رئيس أركان حرب القوات المسلحة إحدى مراحل المناورة " ردع - 2020 " التى تنفذها وحدات من المنطقه المركزية العسكرية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والتى تستمر لعدة أيام وذلك فى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة ، بالتزامن مع إحتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى السابعة والأربعين لإنتصارات أكتوبر المجيدة .

بشرى تبكى على الهواء فى مداخلتها لتليفزيون الخليج 365 حزنا على محمود ياسين

رحل عن عالمنا، في الساعات الأولى من صباح اليوم النجم الكبير محمود ياسين عن عمر يناهز 79 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وداعا محمود ياسين.. ورحل جان السينما المصرية

رحل عن عالمنا فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، الفنان الكبير محمود ياسين عن عمر يناهز 79 عامًا بعد صراع مع المرض الذى أبعده عن الحياة الفنية طوال السبع سنوات الماضية.

البنك الدولى يؤكد زيادة الاستثمار الأجنبي في مصر لـ9 مليارات دولار

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء انفوجراف، أوضح خلاله أن نتائج تقرير البنك الدولي لإحصاءات الدين العالمي 2021، أظهرت زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 9 مليارات دولار، أي بنسبة 16% خلال عام 2019 مقارنة بـ 8.1 مليارات دولار في 2018؛ وقد أرجع التقرير ذلك إلى الإنجازات التي حققتها مصر من تطبيقها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بداية من عام 2016.

الولايات المتحدة تحث تركيا على إيقاف الأنشطة الاستفزازية فى شرق المتوسط

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، عن قلقها من تجديد تركيا أنشطتها للمسح في المناطق الخاضعة لسلطة اليونان القضائية في شرق البحر المتوسط، قائلة :"نحث تركيا بشدة على إنهاء هذا الاستفزاز المقصود". ونقل الحساب الرسمى لوزارة الخارجية الأمريكية، تصريح مورجان أورتجيس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية :"تعرب الولايات المتحدة عن قلقها بشأن إعلان تركيا تجديد أنشطتها للمسح في المناطق الخاضعة لسلطة اليونان القضائية في شرق البحر المتوسط. نحث تركيا بشدة على إنهاء هذا الاستفزاز المقصود والسماح بإجراء محادثات استكشافية مع اليونان".

الصحة العالمية: وباء كورونا يهدد التقدم بمكافحة مرض السل في العالم

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن وباء كورونا يهدد التقدم بمكافحة مرض السل في العالم، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

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واشنطن بوست: تنافس قوى بين ترامب وبايدن على أصوات كبار السن

قالت صحيفة واشنطن بوست إن المرشحين فى انتخابات الرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب وجو بايدن، كثفا جهودها لمخاطبة الناخبين من كبار السن. وأشارت إلى أن بايدن توجه بشكل مباشر لهذه الفئة وسعى للحصول على دعم هؤلاء الذين فضلوا الرئيس ترامب قبل أربع سنوات، لكنهم أصبحوا واحدة من أهم الجماعات التى من المحتمل أن تحول دعمها نحو بايدن فى 2020

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الجديد من أبل

تعرف على ألوان هاتفiPhone 12

أصدرت شركة أبل أمس الثلاثاء أربعة هواتف جديدة هى iPhone 12 و 12 Mini و 12 Pro و 12 Pro Max.، وسيتوفر iPhone 12 و 12 Pro فى 23 أكتوبر، بينما سيتم إصدار هاتفى 12 Pro Max و 12 Mini فى 13 نوفمبر.

السودان يفرض حظرا للتجوال في مدينتي بورتسودان وسواكن بسبب اشتباكات عرقية

أعلنت السودان فرض حظر للتجوال في مدينتي بورتسودان وسواكن بسبب اشتباكات عرقية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وفى وقت سابق تخطى معدل التضخم في السودان 212 % لشهر سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 167 % لشهر أغسطس الماضي.

بشرى لـ تليفزيون الخليج 365: صورنا "جدو حبيبي" والراحل محمود ياسين كان خارج من جلطتين

رحل عن عالمنا، في الساعات الأولى من صباح اليوم النجم الكبير محمود ياسين عن عمر يناهز 79 عامًا، بعد صراع مع المرض.

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الأربعاء

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي 3.7 مليار جنيه، ليغلق عند 631.662 مليار جنيه.

ماذا فعل محمود ياسين عندما احترق مخزن "ملك اكسسوارات السينما"

تحدث عباس صابر ملك اكسسوار السينما، عن الفنان الراحل محمود ياسين، مؤكداً أنه كان متعاوناً جداً ولا يحمل أي أخطاء تحدث أثناء التصوير لأي فرد وكان يتميز بالأخلاق والأدب. وقال في تغطية خاصة أجراها تليفزيون الخليج 365، أعدها محمد محسوب، وقدمتها آلاء شتا، عن مواقف الفنان الرحل الطيبة معه حيث قال: حدث عندي حريق في مصنع هناجر كبير به إكسسوارات وأشياء أخرى، فاتصل به الفنان الراحل ليعرف مطالبه ويقف بجانبه.

رسالة سامح الصريطى للوسط الفنى عن الراحل محمود ياسين "لازم أعظم تكريم"

رحل عن عالمنا، في الساعات الأولى من صباح اليوم النجم الكبير محمود ياسين عن عمر يناهز 79 عاما، بعد صراع مع المرض. النجم محمود ياسين أحد أهم نجوم فترة السبعينات وما بعدها في تاريخ السينما المصرية، وغيبه المرض عن الظهور على الشاشة منذ عام 2014. واستضافت التغطية الخاصة لـ تليفزيون الخليج 365، عبر الهاتف الفنان سامح الصريطى، والذى تحدث عن رحيل الفنان وكواليس الأيام الأخيرة في حياته.

قائد القوات الجوية: التنوع فى التسليح أهم مكتسبات حرب أكتوبر

نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع، وقائع المؤتمر الصحفى للقوات الجوية، وحيث تحتفل القوات الجوية يوم 14 أكتوبر بعيدها السنوى، وحيث أنه خلال حرب أكتوبر المجيدة عام 1973 سطرت قواتنا المسلحة ملحمة بطولية شهد لها العالم، وجاءت أعمال قتال قواتنا الجوية فى الطليعة حيث قامت بالعديد من البطولات منها الضربة الجوية الأولى التى أفقدت العدو توازنه فى بداية الحرب واستمر طيارونا فى تنفيذ المهام خلال أيام الحرب حتى جاء يوم 14 أكتوبر1973، وفى هذا اليوم حاول العدو القيام بتنفيذ هجمات جوية ضد قواعدنا الجوية بمنطقة الدلتا بهدف إضعاف التجمع القتالى لقواتنا الجوية وإفقاد قواتنا القدرة على دعم أعمال قتال القوات البرية، فتصدت مقاتلاتنا للعدو ودارت أكبر معركة جوية فى سماء مدينة المنصورة والتى سميت فيما بعد بمعركة المنصورة.

25 حكما لإدارة نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا والكونفدرالية وخروج جاساما

توجه 25 حكما من حكام الصف الأول في إفريقيا إلى المغرب اليوم، الأربعاء، لإدارة مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية التى ستقام في الرباط والدار البيضاء، حيث ستقام مباريات ذهاب دوري الأبطال على ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء بين الوداد والأهلي ثم الرجاء والزمالك، بينما ستقام مباراتا نصف نهائي الكونفدرالية والنهائي على ملعب مولاي عبد الله في العاصمة.

تعرف على أبرز عقوبات واشنطن على إيران قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية

قبل أقل من شهر على الانتخابات الرئاسية الأمريكية، فرضت إدارة الرئيس دونالد ترامب فى 8 أكتوبر الجارى، عقوبات اقتصادية تستهدف 18 مصرفًا إيرانيًا في أحدث حلقة من سياسة الضغط الأقصى التي تتبعها الإدارة الأمريكية في مواجهة طهران منذ انسحابها من خطة العمل الشاملة المشتركة "الاتفاق النووي مع إيران" في 2018 ، وبعد نحو شهرين من فشلها في تمرير مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يقضي بتمديد حظر توريد الأسلحة المفروض على إيران إلى أجل غير مسمى ( 14 أغسطس).