شكرا لقرائتكم خبر عن المنطقة الشمالية العسكرية تنظم فعاليات جماهيرية احتفالا بانتصارات أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة نظمت المنطقة الشمالية العسكرية عدد من الفعاليات الجماهيرية بشوارع وميادين مدينة الإسكندرية . تضمنت الفعاليات إقامة ماراثون للدراجات البخارية والهوائية والجرى بعنوان (فى حب مصر) بمشاركة عدد من الأندية الرياضية وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومحافظة الإسكندرية، حيث كانت نقطة البداية من أعلى كوبرى ستانلى إلى مكتبة الإسكندرية، واتسمت الماراثونات بالروح الرياضية والمعنوية العالية وتم توزيع هدايا تذكارية على الفائزين بالماراثون . كما قامت عناصر المنطقة الشمالية العسكرية بتوزيع الأعلام والورود على المواطنين بالشوارع الرئيسية وإشارات المرور، وجابت الموسيقات العسكرية شوارع وميادين مدينة الإسكندرية وقدمت عدد من المقطوعات والمعزوفات الوطنية، وساد جو من البهجة والفرحة بين المواطنين احتفالًا بالذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة التى ستظل مبعث فخر وتقدير من جميع أبناء الشعب المصرى العظيم . Advertisements يأتى ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تخليد ذكرى نصر أكتوبر العظيم .

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