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قرينة الرئيس السيسى تزور معرض تراثنا وتؤكد: تحية شكر وتقدير للأيدى المصرية المبدعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زارت السيدة انتصار السيسى، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسى، معرض تراثنا، للحرف اليدوية والتراثية، معربة عن سعادتها بوجودها في المعرض. وقالت قرينة الرئيس السيسى، عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك": "سعدت اليوم بوجودى فى معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، الذى يعبر عن ميراثنا الحضارى وأصالة الشخصية المصرية وتفردها بين جميع شخصيات بلدان العالم".

وأضافت قرينة الرئيس السيسى: "تحية شكر وتقدير للأيدي المصرية التي أبدعت في التصميم والإنتاج في مختلف منتجات المعرض، وما قدمته من مصنوعات رائعة لا يقل مستواها عن مثيلاتها العالمية".

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جانب من مشاركة السيدة انتصار السيسي فى معرض تراثنا 

 

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قرينة الرئيس السيسي تكرم أحد المشاركين في معرض تراثنا

 

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السيدة انتصار السيسي تتوسط عدد من المشاركات فى معرض تراثنا 

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السيدة انتصار السيسي خلال إلقاء كلمة بمعرض تراثنا 

 

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السيدة انتصار السيسي تكرم أحد المشاركين في المعرض

 

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قرينة الرئيس السيسي تستمع لشرح بمعرض تراثنا عن المنتجات اليدوية

 

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