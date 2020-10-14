قرينة الرئيس السيسى تزور معرض تراثنا وتؤكد: تحية شكر وتقدير للأيدى المصرية المبدعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زارت السيدة انتصار السيسى، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسى، معرض تراثنا، للحرف اليدوية والتراثية، معربة عن سعادتها بوجودها في المعرض. وقالت قرينة الرئيس السيسى، عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك": "سعدت اليوم بوجودى فى معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، الذى يعبر عن ميراثنا الحضارى وأصالة الشخصية المصرية وتفردها بين جميع شخصيات بلدان العالم".
وأضافت قرينة الرئيس السيسى: "تحية شكر وتقدير للأيدي المصرية التي أبدعت في التصميم والإنتاج في مختلف منتجات المعرض، وما قدمته من مصنوعات رائعة لا يقل مستواها عن مثيلاتها العالمية".
جانب من مشاركة السيدة انتصار السيسي فى معرض تراثنا
قرينة الرئيس السيسي تكرم أحد المشاركين في معرض تراثنا
السيدة انتصار السيسي تتوسط عدد من المشاركات فى معرض تراثنا
السيدة انتصار السيسي خلال إلقاء كلمة بمعرض تراثنا
السيدة انتصار السيسي تكرم أحد المشاركين في المعرض
قرينة الرئيس السيسي تستمع لشرح بمعرض تراثنا عن المنتجات اليدوية
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