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شكرا لقرائتكم خبر عن الزيت والأرز والبقوليات والكمامات.. الأعلى استهلاكًا في مصر خلال جائحة كوفيد-19 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نشرت وزارة الدولة للإعلام، إنفوجرافيك عبر صفحتها الرسمية، لمعرفة كيف أثر فيروس كورونا على استهلاك الأسر المصرية، من المنتجات اليومية المختلفة.
وجاءت أهم السلع التي انخفض استهلاك الأسر المصرية فيها هي الطيور بنسبة 22.8%، والفاكهة بنسبة 14.5%.
وجاءت أهم السلع التي ارتفع استهلاكها، الأرز وزيت الطعام والبقوليات بنسبة 92.5%، وجاءت في المرتبة الثانية في استهلاك المصريين الأدوات الطبية والقفازات والكمامات، بنسبة 25.7%، والمنظفات والمطهرات 5.5%.
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الوضع في مصر
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اصابات
104,648
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تعافي
97,743
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وفيات
6,062
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