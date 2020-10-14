شكرا لقرائتكم خبر عن عودة «الغندور» بـ«متحف الدحيح» تثير ردود أفعال متباينة: وحشتنا.. و«اليوتيوب قصر معاك!» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وكتب «الغندور» أيضًا على الصورة «متحف الدحيح.. أعمال شاهد الأصلية.. (موسم واحد متاح) كوميديا».. الموسم ا: داخل متحف شمع يحتوى تماثيل شخصيات تاريجية نجد تمثالاُ للدحيح، لكن بعد غياب الشمس، أمر مريب يحدث؛ إذ تدب الحياة في التماثيل، ويعيد التاريخ تكرار نفسه».

ولاقى إعلان «متحف الدحيح» ردود أفعال واسعة في التعليقات منها «مليون مبروك يا أحمد» و«وحشتنا يا منعشنا» و«مبروك يا غندور» و«عارف لو قولت معلومة مش فاهمينها أزعل منك» و«أنا الذي كتبت عنك منشورًا قبل ايام أقول فيه: أنا قلق على الدحيح يجب أن نجد له عملاً فهو منذ أشهر دون عمل» و«هيدفعنا فلوس! الله يرحم أيام ما كان أكبر طلباتك نبص على المصادر» و«يا اسطى هو اليوتيوب قصر معاك في حاجة» و«أرجوك معييش فلوس» و«يابا مش خسارة فيك العشرين درهم الاشتراك وربنا» و«فاكرين الحلقة إلى الدحيح قال فيها مش تعرفوا الدحيح ممكن بكرة ميكونش ببلاش انك تتفرج عليه فألحق اشترك في القناة وشوف الحلقات إلى فاتت ومش تنسي تشوف الحلقات إلى جاية الحلقة كانت اسمها حلقة مدفوعة الأجر».