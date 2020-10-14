شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يطمئن على استعدادات المدارس للعام الدراسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، عددا من المدارس بمدن بنها وقها وقليوب، للوقوف على استعدادات وجاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد والانتهاء من أعمال الصيانة، وفقًا لخطة الدولة والمحافظة ومراجعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد، حفاظا على أرواح الطلبة والطالبات.

ورافق المحافظ خلال الجولة طه عجلان مدير مديرية التربية والتعليم والمهندس على عبدالستار رئيس مجلس مدينة بنها وصلاح محروس مدير ادارة قها التعليمية.

وتفقد الهجان خلال الجولة مدرسة عمر بن عبدالعزيز الابتدائية بمدينة بنها ومدرسة الشهيد هشام إبراهيم بيومي الإعدادية بنات بمدينة قها ومدرسة الفريق سعد الدين الشاذلي الرسمية للغات ومدرسة سنديون الإعدادية بنات بمركز ومدينة قليوب، ومدرسة الشهيد مصطفى لطفي سلامة الثانوية التجارية للبنات بحي غرب شبرا الخيمة،

وتفقد بعض فصول وحجرات المدرسة وتأكد بنفسه من وجود بوابات التعقيم بها وشدد على استكمال أعمال الصيانة البسيطة وتنظيف زجاج الفصول، وتابع أعمال النظافة والتطهير بالمدرسة ودهان الأسوار

وتفقد المحافظ بعض الفصول والحجرات الدراسية للوقوف على مدى جاهزيتها قبل بدء العام الدراسي الجديد، مشددًا على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وتعقيم المدارس، وارتداء الكمامات داخل المدرسة حفاظًا على صحة وسلامة العاملين والطلاب.

وأشار المحافظ إلى التنبيه على كافة رؤساء مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية بالتأكيد على استمرار أعمال النظافة والتطهير ورفع المخلفات والتجميل حول المدارس وإزالة كافة الإشغالات ومنع انتشار الباعة الجائلين.، لافتا إلى ضرورة الاهتمام بنظافة المدارس من الداخل والخارج ودورات المياه بها وتطهيرها باستمرار، وذلك للحفاظ على صحة طلبة وطالبات المدارس، وتعليمهم السلوكيات الصحية السليمة ووقايتهم من كافة الأمراض المعدية ومن بينها الفيروسات مثل كورونا وإنفلونزا الطيور وغيرها،وخطة المحافظة بشأن حضور الطلاب أسبوعياً،بما يحقق انتظام العملية التعليمية والالتزام بالتباعد داخل الفصول وتنفيذ خطة دخول وخروج الطلاب لضمان سلامة الطلاب، فضلاً عن متابعة إجراءات التطهير والتعقيم بشكل يومي قبل وبعد انتهاء اليوم الدراسي

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واطمئن الهجان من مديرية التربية والتعليم على وصول وتسليم الكتب الدراسية لجميع المراحل التعليمية وكذلك الإنتهاء من أعمال الصيانة وإصلاح الأثاثات المدرسية ومراجعة أعمال الكهرباء والمياه والتهوية