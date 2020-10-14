شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يناقش عددا من المقترحات لإنشاء أسواق حضارية بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عقد اللواء اشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماعا تنسيقيا لمناقشة عدد من المقترحات حول اقامة مجموعة من الاسواق والشوادر الحضارية بمدينة قنا وذلك في حضور العقيد احمد عرابى ممثل قطاع قنا العسكرى والمهندسة فاطمة ابراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة ومسئولي وحدة برنامج التنمية المحلية والتخطيط العمراني والبيئة والمرور ومدير وحدة تطوير العشوائيات وعدد من القيادات الامنية والعسكرية .
استعرض الداودي خلال اللقاء عددا من المقترحات الخاصة بنقل سوق السهريج والاسواق المحيطة به كسوق الساحل والسوق الفوقاني إلى منطقة مجمع المواقف وعمل سوق حضاري بغرب قنا على مساحة 5600 م 2 بالإضافة إلى امكانية نقل شادر منطقة التجنيد المقام على مساحة حوالي 7000 م2 إلى منطقة الصالحية على مساحة 8400 م2وعمل سوق حضاري يخدم اهالي المنطقة والمناطق المجاورة بدلا من الشادر .
ووجه الداودي خلال الاجتماع مسئولي المرور بعمل الدراسات الخاصة بالسيولة المرورية بالمناطق المزمع اقامة الاسواق والشوادر بها وذلك لتجنب وقوع أي مظاهر للازدحام أو تكدس لحركة السيارات، كما وجه مدير وحد تطوير العشوائيات بعمل التصاميم الهندسية اللازمة للمواقع التي تم الموافقة عليها لإقامة تلك الاسواق تمهيدا للبدء في تنفيذ الاعمال الخاص بتطويرها وذلك بعد الانتهاء من الدراسات الفنية الخاصة بها .
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