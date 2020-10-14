شكرا لقرائتكم خبر عن عضو «الشيوخ» بقنا يطلق مبادرة لسداد المصروفات الدراسية لغير القادرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق النائب أسامة الهواري، عضو مجلس الشيوخ بمحافظة قنا، مبادرة لسداد المصروفات الدراسية لغير القادرين بجميع المراحل التعليمية «الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة والثانوية الفنية» (صناعي – تجاري – زراعي) بجميع مراكز المحافظة .

وقال «الهواري» إن المبادرة جاءت لتعظيم دور التكافل المجتمعي بين أفراد المجتمع وانطلاقا من مسئوليتنا الاجتماعية وواجبنا الوطني لمساندة الدولة المصرية ولتخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط مؤكدا على وضع التعليم على أولويات اهتمامه وتوفير كافة الدعم له لكون المحرك الأول للتقدم والرقي .

وأشار إلى أن المبادرة سوف تنطلق من مراكز شمال المحافظة «أبوتشت وفرشوط ونجع حمادي ودشنا والوقف حتي مركز نقادة جنوب غرب المحافظة» داعيا أعضاء مجلس الشيوخ ورموز المجتمع القنائي ورجال الأعمال للمساهمة والمشاركة في تفعيل المبادرة منوها عن تبنيه لكل الطلاب أصحاب المهارات في كافة المجالات .

ومن جانبه أكد الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا على دعم مثل تلك المبادرات الخيرية والتي تهدف تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور مشيرا إلى أنه تم تشكيل فريق عمل بالمديرية لإعداد الكشوف الخاصة بالطلاب الغير قادرين بجميع المراحل التعليم بكل إدارة على مستوي المحافظة والتنسيق الكامل لتفعيل المبادرة وتحقيق الأهداف المرجوة منها